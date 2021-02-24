Восемь пациентов умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает падать прирост заболеваемости коронавирусом. Так, по данным оперативного штаба региона на 24 февраля, за сутки инфекция подтвердилась у 236 человек. Это самый низкий показатель за вторую волну, начавшуюся осенью 2020-го года.

Однако все еще много смертей. За сутки в Приангарье от коронавируса умерли восемь человек. Всего за пандемию зараза унесла 1859 жизней, а от сопутствующих болезней умерли 227 человек, также зараженных COVID-19.

- Подтвержденных случаев инфицирования 54 961, в том числе госпитализировано 1833, выздоровело 51177, - рассказали в оперштабе.

В том числе за сутки выписались 176 человек, а попали в больницу с коронавирусом 29 пациентов.

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