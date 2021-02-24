Двое детей пострадали во время катания на тюбинге в Улан-Удэ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Получением тяжелых травм закончилось катание на тюбинге для двух ребятишек 5 и 7 лет из Улан-Удэ. 21 февраля, во время семейного отдыха в парке имени Жанаева мальчики, скатываясь вместе на надувной резиновой «ватрушке» с несанкционированной горки, ударились в дерево, расположенное в 4 метрах от горы. Оба получили повреждения. Сейчас один из мальчиков находится с тяжелой черепно-мозговой травмой на стационарном лечении, второму врачи разрешили лечиться амбулаторно.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, потерпевшему по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Следователи еще раз призывают сибиряков внимательнее относиться к выбору мест для зимних развлечений с детьми.

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