Проверка питания в школах Иркутска организована после жалоб на слипшиеся пельмени. Фото: страница Алексея Распутина в соцсети

Детское питание всегда под особым контролем - как со стороны проверяющих органов, так и со стороны родителей. После жалоб в соцсетях на то, что учащимся школы №66 на обед выдали слипшиеся пельмени, администрацией Иркутска начата проверка качества ученических обедов. В частности, 20 февраля многие дети отказались от обеда. Заявление от родителей, подкрепленное фотографиями, ушло депутату.

Порекомендовал департаменту образования города усилить контроль и минобр региона. В частности, в министерстве отметили, что в средних общеобразовательных учреждениях организован родительский контроль, в работе которого могут принять участие мамы и папы учащихся.

Тем временем, по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова, идет проверка комбината питания.

– Уже давал поручение усилить контроль за качеством питания в учреждениях образования. По обращениям от иркутян регулярно проходят выездные проверки, в том числе с участием представителей родительской общественности. Возникновение случаев, подобных тому, что произошел в школе № 66, недопустимо! По данному факту уже начали служебное расследование, – подчеркнул Руслан Болотов.

Уже известно, что была нарушена технология приготовлении блюда. Сейчас разбираются, почему именно так произошло.