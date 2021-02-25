В Иркутске вновь открываются детские игровые комнаты и развлекательные центры Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Отличная новость для всех иркутских родителей и конечно их маленьких чад. В Приангарье вновь разрешили открыться детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам. Напомним, их закрыли еще в прошлом году по понятным причинам. А именно из-за распространения коронавируса. Правда, и сейчас кое-какие ограничения все-таки остались. Ведь COVID-19 полностью еще не побежден.

- Детские игровые комнаты и центры будут работать с условием посещения одного ребенка на два кв. м помещения, - уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Кстати, это уже не первое снятие ограничений в Иркутской области с начала 2021 года. Так, в начале февраля по решению санитарно-противоэпидемической комиссии, на 50% разрешили заполнять театры, концертные залы, а также стадионы. Так что, шансов попасть на любимый спектакль, концерт или на матч хоккейной «Байкал-Энергии» в новом ледовом дворце, стало больше. Кроме того, к обычному режиму работы вернулись все учреждения дополнительного образования - кружки, студии, секции.

Также иркутянам разрешено проводить свой досуг, как и до пандемии. Ограничения времени работы с кафе и ресторанов сняли еще в январе. Тогда же в прежнем режиме заработали сауны, солярии и СПА-салоны. Посещать все эти места до сих пор нельзя лишь пенсионерам старше 65 лет. Для них режим самоизоляции продлен до 17 марта.

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