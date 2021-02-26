Экс-сотрудника колонии осудят за попытку передачи наркотиков осужденному в Иркутской области Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Братском районе Иркутской области в суд передали дело о взяточничестве и пособничестве преступлению. В скором времени судить будут бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными одной из колоний Приангарья. Следователями СУ СК РФ по Иркутской области он подозревается в передаче наркотиков одному из заключенных за «денежное вознаграждение».

- По версии следствия, являясь сотрудником ФСИН, в сентябре прошлого года получил от родственника одного из осужденных 12 тысяч рублей за передачу наркотиков, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Однако, передать на территорию колонии запрещенные вещества не получилось – мужчину осмотрели коллеги из управления собственной безопасности ГУФСИН. Тогда было возбуждено сразу три уголовных дела по статьям «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки должностным лицом», «Пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере». Дожидаться суда теперь уже бывший сотрудник колонии будет под стражей.

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