Сибирячка пыталась забить свою внучку молотком Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Забайкалье от рук собственной бабушки едва не погибла 16-летняя девочка. Инцидент произошел 14 декабря 2020 года в Приангурском районе. 59-летняя женщина схватила молоток и дважды ударила им свою внучку. После этого она повалила девочку на пол и нанесла несколько ударов по голове и телу.

Каким-то чудом, школьнице удалось вырваться, убежать и позвонить в полицию. Бабушку задержали. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Кстати, следователи уже выяснили подробности того, почему женщина напала на внучку.

- Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина не способна контролировать свои действия и отдавать им отчет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - В связи с этим, уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд. Скорее всего, женщину отправят на принудительное лечение.

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