Только сейчас, спустя полтора месяца после пережитой трагедии, 14-летний школьник из Бурятии Алексей Толстихин начинает постепенно забывать весь ужас, который произошел в его семье в новогодние праздники. «Комсомолка» подробно рассказывала про этот дикий случай в поселке Юбилейный. 8 января мальчик, защищая маму от побоев, зарезал отчима.- Экспертиза показала, что сын совершил убийство в состоянии аффекта, - рассказала корреспонденту «КП»-\\"Иркутск\\" мама подростка Вера Толстихина. – Как чувствует себя Алеша? Уже отошел, спокойно учится, ходит в школу, помогает мне по дому.- Никакого тюремного срока Алексей уже не получит, - объясняет также адвокат семьи Баир Ильюнов. – Дело в том, что он теперь не подлежит уголовной ответственности, поскольку ответственность за убийство в состоянии аффекта наступает только с 16 лет. Думаю, вскоре дело будет прекращено. Предъявляют ли родственники погибшего иски о возмещении морального ущерба. Пока ничего подобного я не слышал.Напомним, в тот трагический вечер мама Леши Вера с гражданским супругом вернулись из гостей. Мужчина, который был уже был пьян, решил продолжить застолье. Возник конфликт. Женщина, чтобы покормить младшую годовалую дочку грудью, закрылась в комнате. Тогда разъяренный муж ворвался в комнату, выломав дверь и стал таскать Веру за волосы. Все это слышал старший сын Алексей, который сидел в соседней комнате. Не выдержав, семиклассник схватил с кухонного стола нож и ударил отчима со спины. От полученных травм тот скончался на месте. О жизни этой семьи более подробно, читайте здесь.«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Сын три года терпел его пьяные выходки»: школьник зарезал отчима, спасая маму от побоев (Подробности)«Не трогай ее»: школьника, который зарезал отчима, спасая мать, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу (Подробности)