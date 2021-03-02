5, 5 лет проведет в колонии 18-летний житель Ангарска за смертельное ДТП.

ДТП произошло в Ангарске летом прошлого года Тойота Ипсум на пешеходном переходе в 8 микрорайоне, на проспекте Ангарский сбила двух человек. А водитель, которым оказался 17-летний подросток, испугавшись, сбежал с места аварии, бросив машину во дворах. Одна из пострадавших, на счастье, отделалась испугом. А вот 32-летний мужчина, получивший тяжелые травмы, вскоре умер в больнице. Водителя нашли уже через час. После аварии он убежал домой и отказывался открывать дверь полиции, пока не пришла мать. Сегодня в суде прозвучал приговор по этому делу, достаточно суровый.

Как машина оказалась в руках подростка, выяснилось сразу же.

- Оказалось, что владелец оставил автомобиль своему сыну, который в свою очередь разрешил сесть за руль знакомому, - рассказывали КП-Иркутск пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Подробности дела приводят в суде Ангарска.

- На момент совершения преступления преступнику было 17 лет, водительских прав он не имел, автомобиль, которым он управлял, ему не принадлежал, - уточняют в пресс-службе Ангарского городского суда. -Кроме того, за несколько дней до случившегося, молодой человек совершил мошенничество: он похитил мопед у подростка.

Кроме того, выяснилось, что парень уже был судим за кражи и грабежи. Свою вину он признал. В совокупности з мошенничество и смертельное ДТП он получил 5, 5 лет колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен и иск родственников погибшего на 1 миллион рублей.