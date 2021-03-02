Осужденный покончил с собой в ИК -26 в Вихоревке. Фото: Виктория МИНАЕВА

Погибший осужденный был обнаружен в одной из камер ИК-25 города Вихоревки под Братском вечером 26 февраля. Скорая, которую вызвали на место сотрудники колонии, зафиксировала смерть.

-Предварительная причина – суицид, - отмечают в ГУФСИН России по Иркутской области. -Проводится служебная проверка. На место прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.

Отдельно отмечается, что никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. И, безусловно, все обстоятельства этого ЧП будут тщательным образом изучены.

Напомним, в регионе работает комиссия центрального аппарата ФСИН России. Она работает по жалобам заключенных. После обнаружения фактов незаконных действий отдельных сотрудников СИЗО-1 и ИК-6, а также противоправных деяний со стороны осужденных, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области были возбуждены уголовные дела. В иркутскойИК-6 обнаружен факт сексуального насилия над осужденным со стороны сокамерников, а начальник СИЗО-1 уволен со службы "по отрицательным мотивам".