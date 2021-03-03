Житель Иркутской области, покупая автомобиль, перевел залог мошеннику Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель города Шелехова в Иркутской области увидел на одном из сайтов объявление о срочной продаже автомобиля. Связался с продавцом «Короллы». Перед просмотром машины продавец попросил у заинтересовавшегося 40-летнего мужчины залог в размере 5 000 рублей. Шелеховчанин перевел их.

- Затем продавец отправил покупателю фотографию паспорта транспортного средства и личного документа и попросил еще 20 000 рублей за летнюю резину, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Документы эти, как позже выяснили полицейские, оказались поддельными.

Оставшиеся деньги покупатель должен был отдать при личной встрече, но она так и не состоялась. Хозяин автомобиля постоянно откладывал ее, а после и вовсе в открытую заявил, что он – мошенник и никакого автомобиля сибиряк не увидит. После этого номер оказался заблокированным, а житель Шелехова обратился в полицию.

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