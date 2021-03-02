Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали в Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчину, объявленного в федеральный розыск, задержали на станции в Нижнеудинске на западе Иркутской области. Сейчас он находится в городском следственном изоляторе.

- Полицейские патрульно-постовой службы Нижнеудинского линейного отделения полиции Иркутской области задержали 44-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске с августа 2020 года за совершение кражи, - сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина задержан за кражу и по этой статье он может по решению суда получить до двух лет лишения свободы.

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