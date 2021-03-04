Тротиловую шашку под крышей надворной постройки нашел житель Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Поступил согласно букве закона. Житель деревни Паршевникова в Черемховском районе во время ремонта в своем частном доме под крышей одной из надворных построек нашел тротиловую шашку и сдал ее в полицию.

- 80-летний мужчина предполагает, что опасный предмет, вес которого, кстати, 200 граммов, мог принадлежать его умершему отцу, который работал в угольной промышленности и был связан с проведением взрывных работ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Тротиловую шашку изъяли и направили на исследование. А сибиряк, добровольно сдавший взрывчатое вещество, получит денежное вознаграждение. Полицейские напоминают, что жители Приангарья могут сдать незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, взрывные устройства и устройства за вознаграждение, максимальная сумма которого – 10 000 рублей.

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