72-летнего жителя Братска не могут найти с 1 марта Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Родственники 72-летнего Николая Чуева не находят себе места с 1 марта. В тот день пенсионер ушел из дома на улице Металлургов в Братске и больше не возвращался.

- С заявление в полицию обратился внук мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Он рассказал, что у дедушки с собой нет мобильного телефона, взял только ключи от дома.

Сотрудники полиции передают приметы пропавшего, чтобы все, кто видел мужчину после 1 марта, позвонили в отделение. Пенсионеру на вид семьдесят лет, рост у него 170-172 сантиметра, худощавый, светло-русые волосы, голубые глаза.

В тот день братчанин был одет в темно-синюю куртку со светоотражателями, серые брюки и валенки.

Читайте также:

Цирковая львица почти год прожила в гараже частного дома в Иркутской области. Сейчас измученная "царица зверей" будет приходить в себя в питомнике "К9" (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08