Полиция Иркутской области проверяет, почему львицу держали в гараже.

Пятого мая в городке Тулун на западе Иркутской области развернулась настоящая спецоперация с участием силовиков, ветеринарной службы и специалистов питомника К-9. Спасали африканского льва, вернее - львицу. О том, что в гараже частного дома содержится какой-то крупный хищник, в полицию сообщили местные жители, которые довольно долгое время слышали рык зверя.

- При проверке информации сотрудники полиции на дворовой территории внутри гаража в небольшом вольере обнаружили взрослую львицу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, в том числе и выясняют кто допустил содержание африканской кошки в не подходящих для этого условиях.

Львицу отвезли в в иркутский питомник К-9, где уже живут трое ее сородичей и есть все условия для ее содержания.

-Раньше эта львица принадлежала цирку-шапито, - рассказывал КП-Иркутск владелец питомника "К-9" Вячеслав Славин. -Во время пандемии эти цирки прекратили свои выступления, а сейчас они и вовсе под запретом.

Как оказалось, когда прекратились выступления, дрессировщик забрал животное к себе в Тулун, в надежде "на лучшие времена". Но они так и не настали, а содержание такого животного требует условий и серьезных расходов. Достаточно сказать, что одного мяса уходит до 10 килограммов в день. Первым делом Сури осмотрел ветеринар. Сразу был назначен рацион для царицы зверей.

-Мы надеемся, что какая-то из иркутских фирм или кто-то из жителей города возьмет шефство над львицей, - говорит Вячеслав Славин. - Ведь нашей царице зверей сейчас нужна серьезная помощь и реабилитация.