В Тайшете судят чиновников и руководителей строительной фирмы за некачественное жилье для сирот. Фото: официальный сайт администрации Тайшета.

В Тайшете подошло к концу расследование уголовного дела о некачественном жилье, которое выдали детям-сиротам. Напомним, "Комсомолка" ранее рассказывала о том, что дома по улице Транспортная построили с нарушениями. После сдачи здания, на стенах образовались трещины, начала протекать крыша. И в таком виде квартиры выдали сиротам. Сначала новоселы были рады - новенькие "двушки" с отделкой для молодых семей - совсем неплохо. Но недочеты быстро вскрылись. Мало трещин, так еще и стена в подвале начала рушиться, батареи - тоже. Об этом рассказали жильцы дома.

- По версии следствия, местные чиновники и руководители строительной компании грубо нарушили закон при проведении аукционов, заключении государственных контрактов, выдаче разрешительной документации, а также при проектировании и строительстве домов для детей–сирот по улице Транспортная, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Из-за этого, дома были введены в эксплуатацию в аварийном состоянии. Также были похищены деньги в крупном размере. На имущество обвиняемых наложен арест более чем на 40 млн рублей.

Добавим, что по этому делу, которое уже передано в суд, провели почерковедческие, инженерно-геологические, технико-криминалистические, строительно-технические и другие экспертизы. Также был исследован грунт и бетон.

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