МЧС: снег и метели ожидаются 10 марта в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об очередном ухудшении погоды в Иркутской области предупреждают спасатели и синоптики. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 марта в Катангском, Киренском, Усть-Кутском и север-восточных районах Приангарья сохранятся порывы ветра до 15-18 м/с, также возможны метели.

Что касается Иркутска, то 10 марта в столице Приангарья снега не ожидается. Ветер подует юго-восточный 6-11 м/с. Столбик термометра днем покажет 0, +2 градуса.

Кстати, как ранее рассказали «КП»-«Иркутск» синоптики, осадков в Иркутске не ожидается как минимум до 14 марта. А вот первый весенний дождь в Иркутске обычно проходит во второй половине апреля. Конечно, изредка он бывает и в марте, но пока такого прогноза нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда в Иркутске выпадет первый дождь в 2021 году (Подробности)