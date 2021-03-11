Черных лесорубов, спиливших леса на миллион рублей, задержали в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Тулунского отдела МВД Приангарья с поличным задержали черных лесорубов в районе Барлукского лесничества. На нелегальной деляне сотрудники МВД нашли поваленный лес, бензопилы, трактор. Всю технику поместили на штраф-стоянку. За время своей "работы" четверо мужчин успели спилить 60 кубометров леса.

- Ущерб, нанесенный лесному фонду России, составил около 1 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере». Сибирякам в возрасте от 24 до 56 лет грозит до семи лет лишения свободы. Как оказалось, трое из них ранее уже были судимы.

Читайте также:

Выстрелом по колесам грузовика полицейские остановили пьяного водителя в Иркутской области. Сотрудникам ДПС удалось задержать автомобилиста, пустившись за ним в погоню в городе Черемхово (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08