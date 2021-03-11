Контрабанду леса на сумму более 1 млрд рублей в Китай выявили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области семь жителей областного центра обвиняются в контрабанде леса в Китай на сумму более миллиарда рублей. Как сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, подозреваемые использовали фирмы, оформленные на подставных лиц, чтобы незаконно вывозить лесоматериалы из страны. Правоохранителям известно о контрабанде 92 000 кубометров древесины.

- Всего в результате деятельности преступной организации за 2018 - 2020 годы совершено восемь особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов, а также ряд иных тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины, - отмечают специалисты.

Сейчас по возбужденным уголовным делам по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем» проводятся необходимые следственные действия. Двое подозреваемых заключены под стражу, еще один – под домашним арестом.

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