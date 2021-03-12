МЧС: на льду Байкала появились трещины и разрывы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Плюсовые температуры радует сибиряков уже не первый день. Такая погода, как известно, для льда губительна. Он начал таять. В том числе, и на излюбленном озере туристов и иркутян – озере Байкал.

- Ледовая обстановка на озере Байкал осложняется: местами зафиксированы разрывы ледового покрова и трещины, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Она особенно неблагоприятна для любителей прогулок и катания по льду.

Спасатели приводят толщину льда в популярных туристических местах, например, в Ольхонском районе в среднем намерзло 70 сантиметров, но уже есть разрывы, промоины у мысов Шида, Улан-Хада, Улирба, Кобылья Голова. Причем крупные – 10 на 12 метров.

- От мыса Улирба до мыса Гихтэй проходит становая трещина шириной в полтора метра, - отмечают сотрудники регионального Главка МЧС. – Также есть трещина от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль побережья поселка Листвянка в сторону населенного пункта Бугульдейка, местами она достигает двух метров. И еще у в 50 метрах от берега в Слюдянке.

У мыса Кадильный на лед – ни ногой! Там толщина его уже менее 5 сантиметров, есть проталины. Что касается маршрута популярного маршрута Ангасолка-Слюдянка, опасные места там обвешены вешками.

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