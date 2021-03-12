Девять фиктивных браков с иностранцами обнаружили в 2020 году в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Женщина, давайте поженимся, мне просто нужен вид на жительство, я заплачу, - попросил иностранец жительницу Братска, которую впервые в жизни видит и встретил только что на улице.

Наверное, не о таком предложении руки и сердца мечтала женщина, но согласилась. Получив свидетельство о браке, мужчина забрал документ и больше «новобрачные» не виделись. Так был заключен один из девяти фиктивных браков, выявленных в Иркутской области в 2020 году сотрудниками управления по вопросам миграции регионального МВД. Конкретно этот брак признан фиктивным уже в судебном порядке. Мужчина в скором времени будет лишен права на постоянное проживание в России.

Вердикты судей известны также еще по двум «свадьбам». Иностранцу женившемуся в Нижнеилимском районе уже отказано во временном проживании в нашей стране. Одно из бракосочетаний в Тайшетском районе также уже признали фиктивным. Установлено, что «супруги» вместе не жили, а близкие родственники даже не знали о таком важном событии.

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