Незаконные павильоны снесут на рынке «Знаменский в Иркутске и расширят улицу Баррикад. Фото: администрация Иркутска

Вдоль улицы Баррикад, в Иркутске начали сносить 12 павильонов рынка «Знаменский». Демонтируют торговые строения начали по решению суда, так как их поставили без получения разрешения на строительство. Кроме этого, павильоны стояли на муниципальном земельном участке.

- Демонтаж планируем завершить до конца марта, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Благодаря этому можно будет расширить проезжую часть улицы Баррикад и оборудовать там тротуары. Как рассказал собственник рынка, всем предпринимателям, были предоставлены другие торговые места.

Добавим, что ранее КУМИ и собственник рынка «Знаменский» договорились о добровольном демонтаже. Срок истек 10 марта. Теперь все затраты за снос будут взыскиваться с владельца рынка в суде. Помимо этого, его могут оштрафовать за самовольное занятие земельного участка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мы воду лопатой вычерпываем: как иркутяне борются с лужами (Подробности)