К 84-летию Валентина Распутина: в Иркутске кинопоказ и свободный вход в музей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Валентину Распутину сегодня, 15 марта 2021 года, исполнилось бы 84 года, шесть лет прошло, что тех пор, как умер знаменитый писатель. Но из наших жизней он не ушел. Его творчество живо, его слово звучит со страниц книг, во время театральных постановок.

Валентин Григорьевич наш земляк, он родился в 1937-ом в селе Усть-Уда в Иркутской области, окончил Иркутский гос.университет. Конечно, о том, что сегодня у писателя день рождения не забыли: к 84-летию Валентина Распутина в Иркутске приготовили кинопоказ, а в музей его имени весь день можно пройти бесплатно.

Фильм «Живи и помни», снятый по одноименной повести о судьбе дезертира, покажут в 15.00 в Доме кино. Эта картина режиссера Александра Прошкина вышла в прокат в 2008 году. В главных ролях Дарья Мороз, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Михаил Евланов.

- В последний год войны в родную деревню возвращается Андрей. Но возвращается не героем, а дезертиром, не доехавшим после ранения из госпиталя в свою воинскую часть, - рассказывают в Иркутском областном кинофонде. - О том, что Андрей вернулся, знает только один человек — жена Настя — единственная, кому Андрей может доверить свою жизнь.

Повесть эта, написанная Валентином Распутиным стала откровением для читателя. Впервые в истории советской литературы осмыслялась судьбы предателя своей Родины. Сам писатель говорил, что книга эта не о войне, это «история любви и прощения».

Вход на показ свободный. Стоит напомнить, что заполняемость зала из-за «коронавирусных» ограничений всего 50%.

Вторым подарком к 84-летию Валентина Распутина в Иркутске стал свободный вход в музей его имени. Напомним, он находится на улице Свердлова, 20. В здании воссоздан кабинет писателя. Желающие могут узнать в какой атмосфере творил автор «Прощания с Матерой», «Уроков французского», «Денег для Марии», а также подробней узнать о биографии писателя и познакомиться с его ранним творчеством.

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