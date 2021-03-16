Пенсионерка из Иркутской области выиграла 1 миллион рублей в лотерею. Фото: Всероссийская государственная лотерея

В Иркутской области на одного миллионера стало больше. А точнее миллионершу. Жительница Приангарья Галина Комиссарова выиграла в лотерею 1 миллион рублей. Женщина купила четыре билета, и один из них оказался счастливым.

- Я смотрю трансляции по телевизору, слежу за ходом розыгрыша внимательно, - цитирует Галину Комиссарову пресс-служба Всероссийской государственной лотереи. - О победе так и узнала. Когда числа совпадали одно за другим, и вдруг я узнаю, что стала миллионером, испытала незабываемые ощущения. Тут же позвонила мужу, который не верил, что я могу выиграть по-крупному, и обрадовала его.

Известно, что сейчас победительница на пенсии. Она увлекается вязанием и скандинавской ходьбой. На что потратит выигрыш, Галина Комиссарова, признается, пока не решила.

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