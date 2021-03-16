В праймериз "Единой России" будут вовлечены волонтеры.

В преддверии праймериз “Единой России” партия провела заседание, на котором были выбраны члены ФОКа (федерального оргкомитета). Его большую часть составили волонтеры. Ранее инициативу активного участия общественников в выборах поддержал на встрече с активистами Владимир Путин.

Сайт nashgorod.ru цитирует слова председателя оргкомитета и одного из основателей партии, сенатора Александра Карелина: “Наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого - и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества, - все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться на предварительном голосовании”.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева добавила, что общественники и партия всегда взаимодействовали на совместных проектах, особенно это стало заметно во время пандемии, когда только общими усилиями стало возможно справляться с ее последствиями. По словам Шмелевой, ОНФ и партия и далее планируют совместно реализовать значимые для общества идеи.

Также она добавила, что присутствие в организации общественников повысит открытость процедуры, ее прозрачность, а также задаст планку для регионов.

Владимир Желонкин, редактор газеты “Коммерсантъ”, отметил, что вовлечение в организацию праймериз активистов и СМИ - интересный опыт, так как он позволит журналистам и волонтерам посмотреть на политические процессы изнутри. Желонкин также вошел в состав ФОКа.

Волонтеры заняли основную часть мест и в региональных оргкомитетах. На заседании утвердили основные требования: возраст старше 21 года, отсутствие судимостей и иностранных активов. В этом году появилась и новая строка - участие в общественных организациях.

Регистрация открыта на официальном сайте голосования pg.er.ru, для кандидатов - до 29 апреля, для избирателей - до 28 мая. 1 июня будут подведены итоги предварительных выборов.

Сайт er.ru сообщает, что голосование продлится с 24 по 30 мая. Процедура состоится в дистанционном формате, участвовать в ней могут граждане, которые прошли верификацию через “Госуслуги”. Они определят состав кандидатов, которые представят партию на выборах 19 сентября.

Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Сергей Сокол рассказал, что в состав регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования вошли представители общественных организаций, которые будут следить за честностью голосования, открытостью процедуры.

«Единая Россия» традиционно использует механизмы, которые позволяют проводить выборы открыто и конкурентно, а в этом году мы также планируем разнообразить состав кандидатов.

В первую очередь это касается волонтёров и общественников, которые активно проявили себя в период пандемии, помогая людям и медикам. В Иркутской области в этой деятельности принимало участие большое количество активистов разных возрастов и сфер деятельности. Я надеюсь, что кто-то из них решится попробовать себя в политике, поскольку эти люди лучше многих других знают о настоящих чаяниях населения, имеют непредвзятый и нетривиальный взгляд на решение проблем общества», - отметил Сокол.