Братчанин, угрожавший взорвать здание городской администрации, услышал приговор суда Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Падунском районном суде города Братска накануне слушалось дело о заведомо ложном минировании. На скамье подсудимых сидел 49-летний мужчина. Как установило следствие, он в октябре прошлого года позвонил в единую диспетчерскую службу и сказал в трубку, что взорвет здание городской администрации.

После такого сообщения, конечно, здание администрации города было обследовано на наличие взрывчатых веществ, которые обнаружены не были.

- Информация о заминировании не подтвердилась, - отмечают в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области. – Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Накануне подозреваемый услышал вердикт суда – лишение свободы на три года условно с испытательным сроком на такой же период.

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