Иркутянина сняли с рейса в Армению из-за неуплаты налогов в аэропорту Москвы

Иркутянин был снят с рейса в Армению из-за неуплаты налогов в аэропорту Москвы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заплатил налоги и… лети спокойно. Житель Иркутска не смог вылететь в Армению из России из-за неуплаты налогов. О том, что право выезжать за границу из-за долга в 93 000 рублей ограничено, мужчина знал. Но видимо решил «а вдруг» и купил билет в Армению.

Иркутянину удалось добраться до столицы, однако, его сняли с рейса в Москве.

- При прохождении пограничного контроля в аэропорту Москвы ему было отказано в регистрации на рейс, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Семья тут же выплатила все долги и к судебному приставу пришла жена мужчины с квитанцией об оплате. Но вылететь в тот же день теперь уже бывший должник все равно не смог. Пришлось ждать сутки, пока ограничения снимут. Только после этого житель областного центра смог отправиться к родственникам в другую страну.

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