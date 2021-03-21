Похитителей вещей туристов на Братском водохранилище будут судить в Осинском районе

Похитителе вещей туристов на Братском водохранилище будут судить в Осинском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Семь человек – двое взрослых и пятеро подростков – в Осинском районе оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют в серии краж вещей у туристов, которые отдыхали на пляже в местности Золотые пески.

- Кажи совершались летом 2020 года, - рассказали в пресс-службе Осинского районного суда. – У туристов, отдыхающих на берегу Братского водохранилища в местности Золотые пески, регулярно пропадали личные вещи. Потерпевшие обратились в полицию.

Выйдя на след подозреваемых, сотрудники полиции выяснили, что на пляже орудовала целая банда несовершеннолетних воришек. По горячим следам подростков, и двоих взрослых, которые руководили группой, задержали.

- Уголовное дело в отношении группы уже поступило на рассмотрение в суд, - уточнили в суде. – По материалам дела насчитывается шесть эпизодов краж.

Кроме того, один из фигурантов обвиняется также в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления. Чтобы заставить подростков воровать, он раздавал им многочисленные обещания.

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