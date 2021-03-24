Эксперты оценили шансы «Единой России» перед парламентскими выборами. Фото: ЕР.

Исследования Института социального маркетинга показали, что рейтинг “Единой России” в два раза выше, чем у политического конкурента - КПРФ.

Как сообщает nashgorod.ru, допускают голосование за “Единую Россию” на предстоящих выборах 54% респондентов Института социального маркетинга. Виктор Потуремский, директор по политическому анализу, отметил, что это свидетельствует о высоком электоральном потолке.

Такого же мнения придерживается Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Сильные стартовые позиции “высшей лиги партийной системы”, как назвал Костин ЕР, определяют высокие результаты последних единых дней голосования, качество политинфраструктуры, представленность в управлении на всех уровнях власти, линейка политиков, привлечение волонтеров к праймериз и далее в партийные списки. Костин назвал перечисленные факторы хорошими предпосылками для успешного выступления. Фонд прогнозирует попадание в коридор 42-47%.

На круглом столе присутствовал Глеб Кузнецов, руководящий экспертным советом ЭИСИ. Он отметил, что привлечение лидеров общественного мнения - волонтеров - к участию в предварительном голосовании повышает доверие избирателей к партии и усиливает ее позицию. Другим важным фактором Кузнецов назвал возрастающий патриотический настрой общества на фоне давления на внешнеполитической арене.

Сайт er.ru сообщает, что Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, также высоко оценивает шансы “Единой России” на лидерство в парламентских выборах.

«Выборная кампания в Государственную думу обещает быть высококонкурентной, временами ожесточённой и достаточно шумной. До сентября 2020 года право участвовать в выборах в Государственную думу без предоставления подписей имели 13 партий. После выборов к ним прибавилось ещё три. В условиях такой политической конкуренции нам не избежать обширного информационного сопровождения кампании. Полагаю, что битва партий будет серьёзной, с применением различных технологий, в том числе через социальные сети, сетевые средства массовой информации и мессенджеры.

Несмотря на то, что почти во всех округах Иркутской области уже определены фавориты, большинство партий примут в кампании активное участие, создавая серьезный информационный шум. Около десяти политических партий постарается побороться за места в составе следующей Государственной думы. Тем не менее наиболее реальные шансы на победу имеют не более 4-5 политических структур, среди них и «Единая Россия», - прокомментировал Владислав Шиндяев, политконсультант.