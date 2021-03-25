Погода в Иркутске: 25 марта в городе порывистый ветер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 25 марта ожидается облачной, но с прояснениями. Сегодня в областном центре возможны осадки – мокрый снег. Ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, будут порывы до 13 м/с.

- Днем в Иркутске воздух прогреется до +4…+6, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

По данным Яндекса, в столице Приангарья повышенная влажность – 77%, а вот атмосферное давление составляет 717 миллиметров ртутного столба, что норма для данного времени года.

Что касается погоды Иркутской области, то 25 числа в северных районах и горах южного Прибайкалья метеорологи ждут мокрый снег и дождь. Потоки воздуха по региону сегодня также могут достигать 13 м/с, а на северо-западе, западе и в центральных и южных районах и вовсе до 15-20 м/с. По области днем +2…+7, а где-то до -5.

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