Ямочный ремонт дорог начался в Иркутске

В этом году ямочный ремонт дорог в Иркутске стартовал довольно рано.

В этом году ямочный ремонт дорог в Иркутске стартовал довольно рано. В городе одновременно работают четыре комплексные бригады. Мэр столицы региона Руслан Болотов поставил задачу привести улицы областного центра в порядок к 9 мая. Первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов поручил главам всех округов города организовать обследование улично-дорожной сети, чтобы в короткие сроки составить списки наиболее проблемных участков и передать их в «ИркутскАвтодор».

Ямочный ремонт иркутских улиц сейчас выполняют с использованием технологии литого асфальта. Как пояснил директор муниципального предприятия «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин, такой способ позволяет обновлять только локальные участки, ликвидировать небольшие ямы.

- На участках, где дорожная одежда изношена, снимают покрытие, и на это место засыпают смесь, температура которой достигает 180-200 градусов. Потом эту смесь уплотняют. Высокая температура испаряет влагу. Для полного застывания требуется 3-5 часов. Поэтому данные работы преимущественно выполняются в вечернее и ночное время, - рассказал об особенностях технологии Михаил Малыхин.

Директор «ИркутскАвтодора» также сообщил, что при повышении среднесуточных температур до 10 градусов тепла, предприятие перейдет на ремонт дорог с использованием битумно-цементной смеси. Выполнять его будут уже картами.

Антон Красноштанов напомнил, что масштабный строительный сезон в Иркутске начнется в конце мая.

- В этом году нам предстоит комплексно обновить 21 дорожный участок, в том числе выполнить три капитальных ремонта и одну реконструкцию, - сообщил он.

А пока жители города могут оставлять заявки на ямочный ремонт. Специальный раздел «Охота на ямы» http://irkavtodor.ru/page/ohota можно найти на официальном сайте «ИркутскАвтодора».