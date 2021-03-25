В Иркутской области в 2020 году заменят 177 лифтов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицин обсудили вопросы замены в Приангарье лифтового оборудования.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицин обсудили вопросы замены в Приангарье лифтового оборудования.

До 2024 года в регионе нужно обновить свыше 1 тыс. лифтов. В настоящее время областной Фонд капремонта совместно с муниципалитетами занимается инвентаризацией оборудования. Замене подлежат лифты, которым более 25 лет.

Подрядчик уже приступил к работе. В Братске в этом году установят 81 новый лифт в 29 домах. В Ангарске заменят 26 лифтов, в Иркутске - 23, Шелехове - 21, Саянске - 22, Железногорске-Илимском - три.

В целом в 2021 году региональный Фонд планирует капитально отремонтировать 1254 многоквартирных дома.

- Важным вопросом деятельности фонда является закрытие долгов по капитальному ремонту, которые накопились в 2018-2019 годах. Речь идет о 713 многоквартирных домах. Сейчас в 591 из них работы завершены, по остальным они будут окончены к 1 июня, - сказал Игорь Кобзев.

Глава Приангарья и генеральный директор Фонда содействия реформирования ЖКХ также обсудили необходимость внедрения энергоэффективного капитального ремонта. В сибирских условиях утепление подвалов и крыш позволит эффективно использовать энергоресурсы и будет способствовать снижению платежей за коммунальные услуги.