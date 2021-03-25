Сибирячка облила бензином и попыталась сжечь заживо односельчанина

Сибиряка облила бензином и попыталась сжечь заживо односельчанина. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За жизнь двух жителей Бурятии, 32 и 58 лет, сейчас борются врачи Улан-Удэ. Спасти этих людей будет непросто - один получил 90% ожогов, второй - ожог I, II и III степени. Сама поджигательница, которая таким образом решила свести счеты с обидчиком, но облила бензином не только его, но и своего мужа, жива, более-менее здорова. И задержана.

Как оказалось, 18 марта, выпив для храбрости, парочка жителей Курумкана отправилась на разборки к односельчанину.

- Застав его дома, гости стали предъявлять претензии, после которых мужчины подрались между собой, - рассказывает подробности жестокого преступления в пресс-службе СК по Бурятии. - Во время потасовки обвиняемая увидела в сенях пластиковую бутылку с бензином, схватила ее и вылила содержимое на хозяина дома. Затем она зажгла спичку и кинула ее в свою жертву.

Часть горючего попало на нее саму и ее мужа. От возникшего пламени загорелась одежда на всех троих. Потом загорелся дом. Мгновенно протрезвев, все трое выбежали на улицу, где снегом потушили горевшие на них вещи, но получили термические ожоги. Самые серьезные - у хозяина дома. Мужу обвиняемой тоже досталось. И только она сама почти пострадала.

Сейчас женщина, пытавшаяся заживо сжечь своего обидчика задержана и отправлена под конвоем в больницу, где ей оказали помощь. Идет сбор доказательств по статье за покушение на убийство с особой жестокостью. После чего дело отправят в суд.