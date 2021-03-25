Три ледовые переправы закрыли в Иркутской области 25 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Структура льда на водоемах Иркутской области из-за повышения среднесуточных температур воздуха претерпевает изменения каждый день. Так, 25 марта в регионе решено было закрыть три ледовые переправы. Проезд по ним на сегодняшний день не безопасен.

Закрыта «дорога», связывающая поселок Шаманка и село Моты, а также «времянки» в Тайшетском и Качугском районах.

- На сегодняшний день в регионе остаются действующими 43 ледовых дороги, - отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Завтра это число станет меньше, как минимум еще на 1. Как ранее сообщали спасатели, переправа на остров Ольхон закроется 26 марта. Сотрудники МЧС предупреждали об этом ранее, чтобы туристы, приехавшие на самым крупный остров на Байкале на автомобилях, успели покинуть его.

Стоит отметить, что в прошлом году переправа на Ольхон закрылась почти на неделю раньше – 20 числа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08