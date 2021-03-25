Отключение отопления в Иркутске 26 марта 2021: адреса, когда дадут тепло
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В областном центре в части зданий проведут ремонтные работы на тепловых сетях. Отключение отопления в Иркутске 26 марта 2021 запланировано в части зданий в Свердловском и Октябрьском округах. Тепла не будет от 5.5 до 9 часов.
- Эти работы необходимы, чтобы избежать аварийной ситуации, - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
Отключение отопления в Иркутске 26 марта 2021 пройдет на улицах Геологов, Академическая, Депутатская, Лыткина, Богдана Хмельницкого, Литвинова. Номера домов – смотрите в таблице.
Отключение отопления в Иркутске 26 марта 2021: адреса, время возобновления подачи теплоэнергии
Отключение отопления в Иркутске 26 марта 2021: адреса, когда дадут тепло. Фото: Оператор Теплосети Иркутска
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