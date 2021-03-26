Погода в Иркутске: 26 марта без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 26 марта будет ветреной и с переменной облачностью. По данным синоптиков, скорость воздушных потоков в областном центре сегодня ожидается 5-10 м/с. А вот осадков метеорологи не прогнозируют.

- Днем в столице Приангарья воздух прогреется до +7….+9 градусов, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

По данным Яндекса, в Иркутске 26 марта атмосферное давление в городе в норме, составляет 718 миллиметров ртутного столба.

Что касается погоды в Иркутской области в пятницу, то в регионе ожидается мокрый снег и просто снег. Возможны порывы ветра до 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут +5…+10, в низинах до -5.

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