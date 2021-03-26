В Усольском районе талые воды подтопили подвалы жилых домов Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Усольском районе Иркутской области сотрудники МЧС с помощью спецтехники откачивают воду из жилых домов. Подтопление талыми водами произошло в городе накануне из-за обильного снеготаяния. На территории двух муниципальных образований - Железнодорожного и Большееланского – введен режим повышенной готовности.

- Силами администраций муниципальных образований в поселке Железнодорожном на улице Олимпийской были сооружены водоотводы, земляной вал, в населенном пункте прочищены канавы, - отмечают в ГУ МЧС Приангарья. - В селе Большая Елань проведена работа по углублению русла канала для отвода талых вод.

Спасатели рекомендуют главам районов, где возможны подтопления, проводить мониторинг таяния постоянно, а также на всякий случай приготовить пункты временного размещения.

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