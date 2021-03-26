169 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили только 169 человек. Это минимум с начала снижения заболеваемости во время второй волны распространения новой коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Приангарье зарегистрировано 60 904 случая заражения. Выздоровели уже 58 690 человек. В их число за последние 24 часа вошли еще 203 наших земляка.

- В медучреждения области остается 1501 пациент с COVID-19, - сообщает региональный Оперативный штаб по коронавирусу.

Также, 26 марта стало известно, что коронавирус стал причиной смерти еще 7 заболевших. Известно, что новая коронавирусная инфекция сгубила уже 2079 пациентов. Еще 256 заразившихся COVID-19 имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к кончине.

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