В Иркутской области растет заболеваемость ОРВИ. Фото: Александр ГЛУЗ

За прошедшую неделю в Иркутской области слегли с температурой, насморком и кашлем 20 тысяч 237 человек. Много, хотя и меньше эпидемической отметки на 27%.

-Больше половины этих случаев, 14358, отмечено среди детей, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области. - В самом Иркутске – 7818 случаев ОРВИ, и тоже в основном среди тех, кому нет 18. Впрочем, заболеваемость растет у населения всех возрастов.

Что, безусловно, радует – случаев гриппа не зарегистрировано. Меры предосторожности, применяемые для защиты от COVID, в полной мере помогают и против других вирусных заболеваний. Дистанция, частое мытье рук и маски – отказываться от этого не стоит. И, конечно, если заболели и высокая температура - нужно остаться дома и вызвать врача.