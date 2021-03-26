«МегаФон» занялся киберразведкой. Фото: предоставлено компанией.

«МегаФон» первым среди операторов связи запустил «Платформу киберразведки», которая позволит банкам предотвращать кражу денег со счетов клиентов, а корпоративному бизнесу - защищать своих сотрудников от мобильного мошенничества. Платформа аккумулирует информацию обо всех современных источниках сетевых атак на пользователей мобильной связи.

- Автоматизированный сбор данных на платформе помогает клиентам «МегаФона» идентифицировать активность злоумышленников на ранних этапах и оперативно на нее реагировать. Мы рады предложить рынку новый взгляд на управление киберугрозами, связанными с мобильным мошенничеством, - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Как пояснил Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона», благодаря аналитике больших данных платформа киберразведки обнаруживает подозрительное использование услуг мобильной коммерции и платежей, например, для вывода средств после хищений с применением социальной инженерии.

- Разработанные «МегаФоном» алгоритмы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлеченных в сомнительные финансовые операции. Банки получают сигнал о возможных подозрительных активностях и могут заблокировать транзакции, - сказал он.

Также платформа позволяет выявлять тех, кто использует СИМ-карты для массовой автоматизированной регистрации с целью мошеннических операций. Например, ритейл или сервисы каршеринга смогут обнаружить «оптовых» пользователей бонусных баллов и скидок, социальные сети - бороться с созданием фейковых аккаунтов и накрутками.