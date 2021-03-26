86-летняя ветеран МВД сдала нормативы ГТО на золотой значок. Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

86-летнюю Евдокию Маковецкую из Иркутской области можно назвать одной из самых спортивных пенсионерок в регионе. Ветеран Восточно-Сибирского ЛУ на транспорте, сдала нормативы ГТО на золотой значок в возрастной категории старше 70 лет. Женщина успешно справилась с такими упражнениями как: скандинавская ходьба, сгибание и разгибание рук в упоре о сидение стула, а также поднимание туловища из положения лежа на спине.

- Евдокия Маковецкая прослужила в органах более 25 лет, - рассказывают про рекордсменку в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Пенсионерка и сейчас ведет активный образ жизни. Она состоит в двух клубах по интересам, является заместителем председателя клуба «Золотая осень», где занимается физкультурой.

На пенсию Евдокия Маковецкая вышла в звании майора. Сейчас она занимается патриотическим воспитанием личного состава органов внутренних дел.

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