Эпидемиологи рассказали, где иркутяне подхватывают COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очень часто в офисах вспыхивают споры. Как так, все находятся в одном коллективе, в одном здании, и даже в одном кабинете. Но кто-то из людей, сидящих за соседними столами, уже переболел коронавирусом, еще один подхватил от него инфекцию. А остальные записались на прививку, потому что у них нет антител.

- Все это время наши ученые исследовали вирус, а мы изучали, как он передается, - объяснила на пресс-конференции заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Гаврилова. – Со временем стало достаточно ясно, насколько он заразен. Так, около 56% подхватывают инфекцию дома, от родственников, а еще 22% - на работе. Но и тут имеет значение именно близкий контакт с больным. COVID-19. Недостаточно находиться с ним на одном этаже. Заболевают те, с кем общаются в одном кабинете, устраивают совместные чаепития.

Интересно при этом, что смывы в общественном транспорте показали, что вирус не сохраняется на обшивках сидений. Хорошая санитарная обработка гарантирует безопасность.