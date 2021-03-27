Подсчитана средняя зарплата жителей Иркутской области: показываем, кто получает больше и меньше всех . Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как 49 тысяч рублей? Откуда 49 тысяч рублей?! Да у меня получка - 30 тысяч. И у всех моих друзей! - обычно, узнав про среднюю зарплату по области, люди возмущаются именно так. Но, конечно, при некотором размышлении понимают, что есть они, а есть сосед Николай, он на вахту ездит на север и там получает по 100 тысяч в месяц, а то и больше. Или вот в Братске, например, большие "северные коэффициенты". А поскольку у нас большая территория области -это и есть север и вахтовые поселки, то и получается "на круг" больше.

— Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — подтвердили и в Новосибирскстате, где подсчитывают доходы в регионах.

Вот, скажем, по последним данным в среднем в Сибири получка составила 43, 451 рубль. В том же Новосибирске поменьше -40, 6 тысяч, а вот в Красноярске побольше - 53, 7 тысяч.

Мы же решили по этим данным сравнить, в каких отраслях у нас сегодня получают больше. В результате в топ-5 самых высокооплачиваемых вообще не попали айтишники и финансисты, уже давно считающиеся высокооплачиваемыми! Да, это так. Но чтобы больше всего получать в качестве спеца по информационным технологиям, надо работать в Томске или Новосибирске, там им платят больше 72 тысяч в месяц ( а для столицы Сибири это потолок, самая большая средняя зарплата по отраслям). У нас "наладчиков связи и интернета", видимо, больше, а средний доход в отрасли на 20 тысяч рублей меньше. Что касается иркутских финансистов, то их труд стоит на 6 тысяч дешевле, чем в тех же Новосибирске и Томске, где платят по 60 тысяч в месяц.

А кто же тогда попал в топ-5 высокооплачиваемых по Иркутской области? На первом месте - добыча нефти, газа и золота, в среднем приносящая около сотни тысяч рублей в месяц. Отставание от первого места остальных участников пятерки можно назвать сокрушительным. Здесь месячная получка ниже примерно в два раза - от 55 до 60 тысяч. Итак, водители и кладовщики зарабатывают 59, 4 тысячи - за ними второе место. Тройку замыкают энергетики, им платят в среднем по 56, 8 тысяч. На четвертой позиции представители госслужбы и сферы безопасности - 56, 5 тысяч, а на пятом - ученые - 55, 9 тысяч рублей.

Справедливости ради надо сказать, что в районе 50 тысяч рублей в месяц средний заработок сразу в нескольких отраслях, включая обрабатывающие производства, финансы и IT.

Меньше всех зарплата у работников гостиниц, кафе и ресторанов — 27, 7 тысяч рублей ( тут надо сказать, что в этой отрасли просто много малооплачиваемого вспомогательного персонала, предложения же для поваров и даже официантов сегодня неплохие). Мало получают в торговле - 29, 7 тысяч и предоставлении разного рода услуг - около 30 тысяч рублей.

Очень большая группа профессий укладывается в перечень с доходами от 37 до 45 тысяч рублей. Это специалисты в области ЖКХ, культуры, образования, медицины, строительства, административный персонал.