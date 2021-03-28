Погода в Иркутске: 28 марта ветер до 10 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 28 марта будет с переменной облачностью. Осадков метеорологи сегодня не обещают, но будет немного ветрено. Так, скорость потоков воздуха в областном центре временами ожидается до 10 м/с.

- Днем воздух в Иркутске прогреется до +6…+8 градусов, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья 28 числа в норме – составляет 720 миллиметров ртутного столба.

Что касается погоды по области: местами будет идти небольшой мокрый снег и снег. Ветер дует со скоростью 3-8 м/с, днем сменится на западный в западных районах и усилится до 5-10 м/с. Столбики уличных термометров в регионе покажут 28 марта +6…+11, в низинах +1…-4.

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