Укравшую на вокзале у иркутянина браслет за 20 тысяч рублей разыскали полицейские Фото: Ольга Крыльцова

Иркутянин познакомился с 43-летней женщиной в районе центрального рынка. Согласился проводить ее до дома – по ее словам она жила в районе станции Иркутск-Пассажирский. Когда пара приехала на место, женщина скрылась, а 57-летний мужчина понял, что с его руки пропал золотой браслет, стоимость которого больше 20 000 рублей. Пострадавший отправился в полицию.

- Нашим сотрудникам удалось установить, что браслет был сдан в одну из близлежащих скупок, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - Подозреваемой в краже оказалась ранее неоднократно судимая за совершение краж, разбоя, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и неуплату алиментов, наркозависимая местная жительница.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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