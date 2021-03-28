Вахтовика с наркотиками задержали в аэропорту Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

40-летний житель Осинского района собирался вылететь на вахту в Новый Уренгой. Однако рабочую поездку пришлось отложить. В аэропорту Иркутска его задержали полицейские. Служебная собака сообщила, что у мужчины находятся запрещенные вещества, и чутье ее не подвело - при нем обнаружили почти 10 граммов наркотиков.

- В целях дальнейшего разбирательства, правоохранители проследовали к месту жительства задержанного, - сообщает пресс-служба Востоноч-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

При обыске жилья в приспособлении для копчения полицейские нашли еще 670 граммов «запрещенки». Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в крупном размере».

В итоге поехать на работу вахтовик так и не выехал. В качестве мер пресечения ему пришлось подписать подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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