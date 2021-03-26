Лжетрейдеры из Братска обманули 22 человека, создавая в соцсетях клоны страниц известных торговцев Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области состоялся суд над 26-летним и 30-летним жителями Братска. Мужчины создавали клоны страниц известных торговцев ценными бумагами в соцсетях. Получая деньги, отправленные им в качестве инвестиций, лжетрейдеры прекращали переписку с «инвесторами». Известно, что жертвами мошенников стали 22 человека из разных городов России.

- Вступая с потерпевшими в онлайн-переписку злоумышленники добивались перевода на их банковский счет денежных средств в размере от 5 до 40 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области. - По такой же схеме один из участников группы совершил два преступления единолично.

Общая сумма ущерба от их преступлений составила 320 тысяч рублей. Однако еще до суда подозреваемые все вернули.

– После их задержания оперативники отдела «К», сопровождавшие дело, убедили лжетрейдеров восстановить потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме,- сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Благодаря этому, никто из пожелавших стать инвесторами не понес денежных убытков. Накануне подозреваемые услышали вердикт суда. Оба подсудимых получили условные сроки - четыре года шесть месяцев и три года шесть месяцев, соответственно.

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