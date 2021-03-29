Больше 3000 человек скончались от коронавируса в Иркутской области во время пандемии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области коронавирус стал причиной смерти больше трех тысяч человек. Оперативный штаб региона 29 марта сообщает, что количества жертв COVID-19 возросло до 3002. Еще 259 пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли от иных болезней.

По данным на 29 число в Приангарье с начала пандемии подтвердились 61 413 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки диагноз поставили еще 166 заболевшим.

- В кокидных госпиталях лечат 1557 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области.

За минувшие 24 часа о своем выздоровлении узнали 84 сибиряка. В общей сложности, COVID-19 в Приангарье перенесли уже 59 194 жителя.

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