Игорь Кобзев: Необходимо повышать инвестиционную и туристическую привлекательность Байкальска

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился в Москве с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Обсуждался целый ряд важных тем. Среди них, в частности, мастер-план Байкальска.

- Это совместный проект ВЭБ.РФ, Иркутской области и Байкальска. Для города разрабатывается план комплексного развития. Цель - сохранить экологию, улучшить экономическую ситуацию, повысить уровень жизни населения. Также необходимо повышать инвестиционную и туристическую привлекательность Байкальска, - пояснил Игорь Кобзев. - В создании мастер-плана участвуют представители власти, бизнеса, жители города. Важно учесть мнение всех заинтересованных сторон. Разработка мастер-плана сейчас находится на завершающей стадии. Байкальск сам по себе имеет огромный потенциал. Наша задача - его реализовать.

Также на встрече обсудили реформу институтов развития. В ее рамках предусмотрена передача обязательств Фонда развития моногородов в ВЭБ.РФ. Шла речь и о строительстве школ, так как этот вопрос в Иркутской области сегодня стоит довольно остро.

- ВЭБ.РФ совместно с Минпросвещения разработали новый формат работы. Школы в России будут строить в рамках концессионных соглашений. Мы хотим подключиться к этому процессу, - сказал губернатор.

До 2024 года по концессиям в регионе планируется возвести 8 школ, из них 4 на первом этапе. Это школы на 1500 мест в микрорайонах "Союз" и Ново-Ленино, на 1275 мест - в Черемхово и Братске. На втором этапе предусмотрено два учреждения образования в Иркутске - в районе бывшего ИВВАИУ и на улице Розы Люксембург. Каждое учебное заведение - на 1500 мест. Третий этап предполагает возведение еще двух школ в областном центре. Это учебные заведения на 1275 человек на улицах Ленской и Красноярской.