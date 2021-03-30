Пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал его 10-летний сын, в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне в Нижнеилимском районе на дороге Железногорск – Суворовский на крышу перевернулся автомобиль «ВАЗ». В машине на тот момент, кроме 35-летнего водителя были двое взрослых и 10-летний ребенок. Все они получили травмы и обратились за медицинской помощью.

- По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Процедура медицинского освидетельствования выявила у водителя состояние опьянения.

Это не единственное ДТП, которое произошло в регионе с участием пьяных водителей и автомобилистов, отказавшихся от мед. освидетельствования. С начала году в Иркутской области таких аварий зарегистрировано уже 61. В них погибли 19 человек и 91 были травмированы. Полицейские напоминают, что езда в нетрезвом виде наказывается штрафом от 30 000 рублей и лишением права управлять ТС сроком от полутора до двух лет.

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