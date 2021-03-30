Предполагаемого виновника смертельного ДТП в Заларинском районе арестовали Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшное ДТП произошло между поселками Залари и Тыреть-1 утром 20 марта – на трассе «Сибирь» столкнулись микроавтобус Тойота Хайс и легковушка Хендай Крета. От травм 57-летний водитель иномарки погиб на месте. После в больнице скончались также два пассажира из микроавтобуса – 55-летняя женщина и 16-летний подросток. После аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Предполагаемым виновником ДТП по делу проходит водитель Тойоты.

- По данным следователей, мужчина заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение автомобилей, - сообщает пресс-служба Заларинского районного суда.

Поступившее от сотрудников МВД России по Заларинскому району ходатайство о заключении под стражу водителя Тойоты Хайс удовлетворено, автомобилист арестован.

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